Oud-Ajacied Boilesen schreeuwt het uit na pikante loting

Vrije training geeft Herlings hoop voor MXGP-debuut

15:42 De vrije training op het Losail-circuit van Doha is vanmiddag hoopgevend verlopen voor de geblesseerde Jeffrey Herlings. De motorcrosser verbeet de pijn van zijn gebroken middenhandsbeentje en was met twaalf ronden de ijverigste MXGP-coureur in de vrije training.