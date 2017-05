Oud-eredivisiespelers gaan in Rusland door het lint

Koolhof en Middelkoop overleven weer de eerste ronde op ATP niet

21:46 ESTORIL – Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop zijn er niet in geslaagd de kwartfinale in Estoril te halen. In de eerste ronde van het ATP 250-toernooi in Portugal gingen de tennissers uit Duiven en Breda ten onder tegen Malek Jaziri uit Tunesië en de Luxemburger Gilles Müller: 6-4, 3-6, 9-11.