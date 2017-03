Oude krijger Defoe keert terug in Engeland-basis

Lepistö wint Gent-Wevelgem voor vrouwen

15:24 De Finse wielrenster Lotta Lepistö heeft zondag Gent-Wevelgem voor vrouwen gewonnen, een wedstrijd uit de WorldTour. De renster van Cervélo-Bigla was woensdag ook al de beste in Dwars door Vlaanderen. Lepistö was de snelste in de massasprint voor de Belgische Jolien D'Hoore en de Amerikaanse Coryn Rivera van Team Sunweb.