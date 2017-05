Overmars: Meer belangstelling voor onze spelers? Dat moet dan maar

Overmars: ,,Toen we vier, vijf jaar geleden met een aantal oud-spelers bij Ajax begonnen dachten we; het zou mooi zijn als we weer iets konden bereiken als in onze tijd. Maar nu de finale van de Champions League halen is tien keer zo moeilijk als toen. Dat we nu in de Europa League zo ver komen is daarom geweldig.''



Structureel meedoen in de top van Europa noemde de oud-international heel moeilijk. ,,De kans bestaat dat door dit succes de belangstelling voor veel van onze spelers toeneemt. Dat moet dan maar.''