Özil fit voor kwalificatieduel tegen Azerbeidzjan

Hamilton: De auto is precies zoals hij zou moeten zijn

9:52 Lewis Hamilton was vanochtend in de eerste vrije training van het seizoen liefst zes tienden sneller dan Mercedes-ploeggenoot Valtteri Bottas. In de tweede vrije training zette hij Sebastian Vettel (Ferrari) op een halve seconde. De Brit vertelde aan Sky Sports dat zijn bolide 'precies is zoals hij zou moeten zijn'.