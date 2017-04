Palermo krijgt voor de vierde keer dit seizoen een nieuwe trainer

Messi speelt graag tegen Allegri, Dortmund treft Monaco voor het eerst

14:39 Na een betrekkelijk lange rustperiode beginnen de acht resterende ploegen in de Champions League vanavond aan de kwartfinales. Barcelona gaat op bezoek in Turijn bij Juventus, terwijl Borussia Dortmund de Franse sensatie Monaco ontvangt. We nemen de leukste feitjes van de wedstrijden van vanavond door met behulp van statistiekenbureau Gracenote.