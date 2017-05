PEC kan zich tegen Heerenveen veilig spelen

video Achil­les'29-coach schreeuwt na degradatie tegen verslaggever De Gelderlander

5 mei GROESBEEK - Achilles'29-trainer Eric Meijers uitte vanavond na de degradatie van zijn ploeg op luide toon kritiek op een verslaggever van De Gelderlander. Volgens de coach is de krant al het hele seizoen negatief in de berichtgeving over de club uit Groesbeek.