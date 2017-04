Penarol - Palmeiras eindigt met grote vechtpartij

,,Dit is betreurenswaardig. Toen we het veld af wilden, was de spelerstunnel dicht. We konden geen kant op. Het is aan onze eigen beveiligers te danken dat we uiteindelijk konden vluchten. Dit had veel erger af kunnen lopen'', aldus trainer Baptista.



Felipe Melo kwam in het verleden vaker negatief in het nieuws. Hij benadeelde de Braziliaanse ploeg in de kwartfinale van het WK van 2010 tegen Nederland door opzettelijk op het bovenbeen van de op de grond liggende Arjen Robben te gaan staan. Dat leverde de oud-speler van Juventus een rode kaart op. Brazilië verloor met 2-1.



Palmeiras leidt in Groep 5 van de Copa Liberatores - de Latijns-Amerikaanse equivalent van de Champions League - met tien punten uit vijf duels. Penarol is hekkensluiter met drie punten.