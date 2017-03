Petitie voor replay Barça-PSG loopt als een speer

In de 88ste minuut van de terugwedstrijd in de achtste finale van de Champions League stonden de Catalanen nog met 3-1 voor terwijl ze in Parijs met 4-0 werden opgerold. Drie doelpunten in de ultieme slotfase waarvan de laatste en beslissende in de allerlaatste seconde viel, zorgden er voor dat Barcelona alsnog doorging.