'Pioli overwoog op te stappen na nederlaag Inter'

Veel fans bij training van Feyenoord in De Kuip

11:11 Feyenoord is vanochtend door honderden fans bejubeld tijdens de training in De Kuip. Vanwege het naderende kampioenschap besloot de Rotterdamse club zondagavond om de openbare training te verplaatsen naar het stadion. De supporters hadden zich massaal verzameld in De Kuip en zongen de spelers en begeleiding bij opkomst toe.