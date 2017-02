Piqué: We gaan door met Luis Enrique - tot onze dood!

,,Toen Luis Enrique bij ons begon als trainer, zaten we in de shit. Ik zou de mensen graag willen herinneren aan al het werk dat hij sindsdien heeft verzet en alle prijzen die hij met ons heeft gewonnen. We hebben acht prijzen behaald. Ik kan het gejoel en het kortetermijngeheugen van sommige supporters echt niet begrijpen. We gaan door met deze coach, tot onze dood'', was Piqué helder.