Pochettino mist Alli tussen genomineerden

De shortlist van zes spelers is gemaakt op basis van stemmen van spelers uit de Premier League. Dele Alli kreeg niet genoeg stemmen om op zondag 23 april in de prijzen te kunnen vallen op het jaarlijkse gala van de Professional Footballers' Association in Londen. ,,Ik denk dat hij op de lijst had moeten staan. Hij is dit seizoen wekelijks goed," sprak Pochettino vandaag op zijn persconferentie in aanloop naar komende zaterdag, wanneer Tottenham Hotspur het thuis opneemt tegen Bournemouth. Het gat met koploper Chelsea is nog altijd zeven punten, met nog zeven duels te gaan. ,,Vorig jaar kwam hij vanuit het niets en toonde hij zijn klasse, maar dit jaar heeft hij zich verbeterd en aangetoond constant te zijn. Zijn cijfers spreken voor zich." Alli speelde dit seizoen 30 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 16 doelpunten en 6 assists. Geen onaardige cijfers voor een aanvallende middenvelder die deze week pas 21 jaar oud werd. Vorig seizoen scoorde Alli 10 keer en gaf hij 9 assists in 33 duels. De 17-voudig Engels international staat tot medio 2022 onder contract bij Tottenham Hotspur.