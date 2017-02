Podolski schiet bondscoach Löw te hulp

,,Het nationale team heeft rust nodig, een kern van tien tot twaalf spelers. Wij waren destijds zo succesvol omdat onze teamgeest geweldig was en er een goede sfeer heerste'', blikte Podolski terug op het gewonnen WK van 2014. Ook het WK van 2006 in eigen land was een hoogtepunt voor de 31-jarige spits. ,,Ik heb een aantal grote toernooien meegemaakt, maar een stemming als toen in Duitsland, zo'n euforie, heb ik nooit weer beleefd.''



Podolski speelde onder meer voor FC Köln, Bayern München en Arsenal. Hij is nu ploeggenoot van Wesley Sneijder en Nigel de Jong bij Galatasaray. In maart vorig jaar nam hij bij een vriendschappelijke interland tegen Engeland afscheid van Die Mannschaft