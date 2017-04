Politie heeft nog geen idee van oorzaak explosie

Deze bomgevaren deden de voetbalwereld sidderen

23:41 In Duitsland zullen na de afgelasting van het CL-duel tussen Borussia Dortmund en AS Monaco de gedachten teruggaan naar 17 november 2015. Vier dagen na de aanslagen in Parijs ging het oefenduel tussen Duitsland en het Nederlands elftal niet door. Een top-3 van recente afgelastingen door bommeldingen in het Europese voetbal.