Poll: Wie wint de Champions League?

Real Madrid is nog altijd in de race om als eerste club ooit de titel in de Champions League te prolongeren. Ook Atlético Madrid, de verliezend finalist van vorig jaar, is nog in de race. Atlético won de Champions League nog nooit, net als AS Monaco (verliezend finalist in 2004). Juventus pakte de beker in 1996, door na penalty's Ajax te verslaan.



Vrijdag na de loting in Nyon (live te volgen op AD.nl) weten we wie er aan elkaar gekoppeld zijn in de halve finales op 2/3 en 9/10 mei. Ruim 3 weken na de returns volgt de ontknoping in het Millennium Stadium in Wales.