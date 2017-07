Portugal pakt na verlenging tegen Mexico brons op Confederations Cup

Bij Portugal ontbrak sterspeler en aanvoerder Cristiano Ronaldo, die woensdagavond na de verloren halve finale tegen Chili (3-0 na strafschoppen) terugkeerde naar Portugal om zijn pasgeboren tweeling voor het eerst te zien. Zonder Ronaldo kreeg Portugal al vroeg in de wedstrijd een uitstekende kans om op voorsprong te komen. De Portugese spits André Silva werd in het strafschopgebied onderuit gehaald en kreeg, na hulp van de videoscheidsrechter, een strafschop toegekend. Silva ging zelf achter de bal staan, maar de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa stopte de strafschop met een mooie redding.

Tien minuten na rust viel de 1-0 voor Mexico. De Mexicaanse spits Javier Hernandez gaf een lage voorzet, die door de Portugese verdediger Luis Neto ongelukkig via zijn knie in zijn eigen doel belandde. Daarna kregen Gelson Martins (redding Ochoa) en Nani (naast) twee gigantische kopkansen, maar Portugal scoorde niet.

Gelijkmaker van Pepe

Mexico leek het brons al bijna in handen te hebben, maar Portugal gaf niet op. In de 90ste minuut was de 34-jarige verdediger Pepe mee naar voren geslopen. Hij zette met een uiterste krachtsinspanning na een mooie voorzet van Ricardo Quaresma toch nog de 1-1 op het scorebord, waarna een verlenging de beslissing moest gaan brengen. Zes van de laatste zeven knock-outduels van Portugal op een eindtoernooi mondden uit in een verlenging, dus de Portugezen wisten hier wel raad mee. In de 105de minuut kreeg Portugal opnieuw een strafschop. Deze keer ging middenvelder Adrien Silva achter de bal staan en hij scoorde wel.

In de tweede helft van de verlenging vielen nog twee rode kaarten, een primeur tijdens een WK of Confederations Cup. In de 106de minuut werd de Portugese middenvelder Nelson Semedo zijn tweede gele kaart en even later overkwam de Mexicaanse spits Raul Jimenez van Benfica hetzelfde. Mexico kreeg daarna nog twee goede kansen op de gelijkmaker, maar het bleef 2-1 voor Portugal. Ook Juan Carlos Osorio, de bondscoach van Mexico, kreeg in de 118de minuut nog een rode kaart na het beledigen van de vierde man.