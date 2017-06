Pouille gaat op voor tweede toernooizege dit jaar

Primeur voor Russin Vichljantseva op het gras van Rosmalen

18:27 Natalia Vichljantseva staat morgen voor het eerst in haar carrière in een WTA-finale. De 20-jarige Russin was in de halve eindstrijd op het gras van Rosmalen verrassend te sterk voor Ana Konjuh, nadat ze een ronde eerder Arantxa Rus al had uitgeschakeld.