Prachtige omhaal Can uitgeroepen tot Doelpunt van het Jaar

Dumoulin grapt over akkefietje: Nibali probeerde me te flikken

19:22 Tom Dumoulin heeft het akkefietje tussen hem en de Italiaan Vincenzo Nibali - dat was ontstaan na de achttiende etappe in de Ronde van Italië van gisteren - bijgelegd. ,,Met Nibali is alles weer goed'', reageerde hij vandaag op een vraag van een Italiaanse journalist.