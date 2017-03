President Bolivia niet eens met schorsing van 'beste speler in de wereld'

'Ik ben het niet eens met de straf tegen Argentinië. Ik weet wel iets van voetbal en het was juist Messi die het slachtoffer was van een overtreding. Ik uit mijn solidariteit met de beste voetballer in de wereld', zo schrijft de president op zijn persoonlijke twitterpagina.



Dat Messi niet meedeed tegen Bolivia was voor het thuisland wel een meevaller. Op de grote hoogte in La Paz werd het 2-0 voor Bolivia, waardoor Argentinië naar de vijfde plek in de WK-kwalificatie zakt. Een plaats die uiteindelijk recht geeft op deelname aan de play-offs.