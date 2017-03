Puerto Rico treft VS in finale WBC

Southgate geeft aanvoerdersband aan Cahill

21 maart Gary Cahill draagt morgen in de oefenwedstrijd van Engeland bij Duitsland de aanvoerdersband. De 31-jarige verdediger van Chelsea kreeg dat dinsdag te horen van Gareth Southgate. ,,Hij is in grote vorm, hij is mijn aanvoerder'', aldus de Engelse bondscoach.