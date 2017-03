Puntenverlies Atlético ondanks prachtige jubileumgoal Griezmann

Videoref grijpt ook bij AZ in

22:55 De fans en spelers van AZ waren al aan het juichen, op het scorebord stond de 1-0 al. De Alkmaarders hielden hun adem in toen leidsman Kevin Blom tijdens het bekerduel met Cambuur het video-gebaar maakte. Videoref Dennis Higler besliste dat het geen goal was. Nu was het de beurt aan de Cambuur-supporters om uit hun dak te gaan.