Qatar: FIFA-rapport bekrachtigt integriteit van ons WK-bid

Het gisteren gepubliceerde rapport van de Amerikaanse jurist Michael Garcia bevat geen harde bewijzen voor corruptie bij de toewijzing in 2010 van de WK's van 2018 (Rusland) en 2022. Wel geeft het dossier van 430 pagina's inzicht in een verdorven systeem waarin eigenbelang, hoogmoed en hebzucht bij de 22 stemgerechtigde bestuursleden van de wereldvoetbalbond om voorrang streden.

Garcia stuitte in zijn onderzoek van achttien maanden, waarin hij met 75 getuigen en betrokkenen sprak, vooral op vele onregelmatigheden en onverklaarbare zaken rond de bidprocedure van Qatar. Toch pleitte hij in zijn eindverslag, dat al in 2014 klaar was maar dat de FIFA destijds niet volledig wilde publiceren, niet voor een nieuwe procedure voor de toewijzing van het WK van 2022. De jurist prees de medewerking van Qatar bij het blootleggen van de problemen.