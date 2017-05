Ramos en Ronaldo leiden Real Madrid naar 33ste landstitel

Real Madrid won vanavond eenvoudig in de kampioenswedstrijd bij Málaga: 0-2. Cristiano Ronaldo bracht De Koninklijke al na anderhalve minuut op een 0-1 voorsprong in La Rosaleda, waar ook duizenden fans van Real Madrid op de tribune zaten.

Real Madrid eindigt het seizoen daardoor op 93 punten. Dat zijn er uiteindelijk drie meer dan FC Barcelona, dat vanavond met 4-2 won van Eibar. De ploeg van Zidane won dit seizoen 29 van de 38 competitieduels. Zes wedstrijden eindigden in een gelijkspel, slechts drie duels werden verloren.

Volledig scherm Luka Modric, Karim Benzema en Sergio Ramos. © EPA

Uitstekende eerste seizoenshelft

Real Madrid kende vooral een uitstekende eerste helft van het seizoen. De Koninklijke won 11 van de eerste 15 wedstrijden in La Liga, de overige vier eindigden in een gelijkspel. FC Barcelona ging al vroeg in het seizoen twee keer onderuit, waardoor er al snel een gat ontstond in de titelrace.



In de tweede wedstrijd na de winterstop ging Real Madrid met 2-1 onderuit bij Sevilla en een maand later werd ook met 2-1verloren bij Valencia, waardoor Barcelona er weer in ging geloven. Dat gebeurde helemaal toen Barcelona op 23 april met 2-3 won in El Clásico, door een winnende goal van Lionel Messi in blessuretijd. Real Madrid raakte echter nauwelijks in de war van deze gevoelige tik en bleek de langste adem te hebben. De afgelopen weken won Real Madrid steeds overtuigend, tussen het geweld van de Champions League door. Na de 1-4 zege in de inhaalwedstrijd bij Celta de Vigo was de titelstrijd eigenlijk al wel gespeeld. De kampioenswedstrijd bij Málaga werd zo vooral een formaliteit, zeker toen Cristiano Ronaldo al na 90 seconden voor de Madrileense voorsprong zorgde.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo juicht na zijn vroege goal tegen Málaga. © EPA

Titel van het collectief

Zinédine Zidane gebruikte dit seizoen 23 verschillende spelers in La Liga. Op zich niet bijzonder veel, maar een blik op de speelminuten per speler geven een aardige inkijk in het roulatiesysteem dat Zidane dit seizoen heeft gehanteerd in de competitie. Zo speelde aanvoerder Sergio Ramos 'slechts' 28 wedstrijden werd ook Cristiano Ronaldo negen keer rust 'gegund'. Op deze manier spaarde Zidane zijn belangrijkste spelers voor de topduels in de competitie en de Champions League. Die kan over twee weken voor de derde keer in vier jaar tijd veroverd worden, als Juventus in de finale in Cardiff wordt verslagen. Een ander opvallend feitje: de speler die dit seizoen de meeste competitieduels speelde voor Real Madrid is Lucas Vazquez. De 25-jarige vleugelaanvaller maakte in liefst 33 competitieduels zijn opwachting binnen de lijn, al maakte hij maar zeven keer de 90 minuten vol.



De Fransman loofde dit seizoen dan ook al regelmatig het collectief. De Spaanse sportkranten AS en Marca schrijven al maanden over het A-team en B-team van Real Madrid. De term 'De Bende van Asensio' werd zelfs in het leven geroepen voor de gemotiveerde reserves, die keer op keer hun kans grepen en hun klasse lieten zien wanneer daarom werd gevraagd.

Volledig scherm Marco Asensio. © Getty Images

Ramos en Ronaldo

Toch heeft iedere ploeg spelers nodig die het verschil kunnen maken in topwedstrijden, of wanneer het even niet loopt. Dan zijn er bij Real Madrid altijd nog Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo. De 32-jarige Portugees scoorde dit seizoen niet zo veel als in voorgaande jaren, maar 25 goals in 29 wedstrijden is nog altijd niet slecht. 'Capitan' Sergio Ramos scoorde zeven keer in 28 wedstrijden. Geen onaardige cijfers voor een centrale verdediger. Voor een aantal andere sterspelers was het een teleurstellend seizoen: de vaak geblesseerde Gareth Bale scoorde slechts zeven keer, Karim Benzema kwam niet verder dan tien goals.

De 33ste landstitel is mooi en zal zeker gevierd worden in Madrid, maar spelers en supporters leven nu nog vooral toe naar de finale van de Champions League op zaterdag 3 juni. Dat moet de kroon op het werk worden van dit uitstekende seizoen voor De Koninklijke.