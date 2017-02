'Ranieri genoot nog steeds vertrouwen in de kleedkamer'

Sinkgraven onzeker voor duel met Heracles

17:44 Peter Bosz moet afwachten of hij zondag met Ajax in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo weer kan beschikken over Daley Sinkgraven. De middenvelder die door Bosz is omgeschoold tot linksback, miste de laatste twee wedstrijden van de Amsterdamse club vanwege een enkelblessure.