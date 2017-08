Raonic zegt ook af voor US Open

Rojer en Tecau bij laatste vier Winston-Salem

7:49 Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau hebben de smaak te pakken in de aanloop naar de US Open. Het duo bereikte de halve finales op het ATP-toernooi van Winston-Salem, door de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell en diens Amerikaanse maat Nicholas Monroe in een uurtje te verslaan: 6-1 6-3.