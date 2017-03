Razendsnelle blessure kost Vrsaljko rest van het seizoen

Vrsaljko begon gisteren in de basis bij Atlético Madrid in de thuiswedstrijd tegen Sevilla (3-1). Na amper twee minuten zat het duel er echter alweer op voor de rechtsback, die werd afgelost door Juanfran. Uit een MRI-scan bleek vandaag dat er een scheur zit in de achterste kruisband van zijn linkerknie, een andere knieband is flink verrekt.