Razendsnelle hattrick Gomez helpt Jonker aan punt bij Leverkusen

De Duitse spits Mario Gomez was met een hattrick in zeven minuten de grote man bij Wolfsburg. Bayer Leverkusen kwam in eigen huis op een 2-0 voorsprong door goals van Karim Bellarabi en Kevin Volland. Dat was het tien minuten voor tijd nog steeds, maar door drie goals in zeven minuten van de 31-jarige Gomez kwam Wolfsburg in de slotfase op een 2-3 voorsprong.



Wolfsburg kon deze voorsprong echter niet over de eindstreep trekken. De pas 17-jarige middenvelder Kai Havertz maakte een minuut voor tijd de 3-3 namens Bayer Leverkusen, die op een elfde plaats staan in de Bundesliga.



De twee rechtstreekse degradanten in de Bundesliga lijken wel bekend. Darmstadt heeft pas 15 punten, Ingolstadt heeft er 22. Daarboven moeten nog zeker zeven ploegen hard hun best doen om niet op plaats 16 te eindigen. Dit betekent aan het eind van dit seizoen het spelen van play-offs om promotie/degradatie tegen de nummer drie uit de 2. Bundesliga.