Reading overgenomen door Chinese investeerders

Reading maakte enkele uren na de wedstrijd bekend dat de Chinese investeerders Dai Yongge and Dai Xiu Li (broer en zus) een meerderheid van de aandelen in de club hebben bedongen. Reading kreeg gisteravond na de wedstrijd groen licht van de EFL (English Football League) voor de overname. Reading was tot gisteravond voor 75 procent in handen van Thaise eigenaren, die de aandelen verkochten aan de Chinese broer en zus Dai. Zij probeerden in september vorig jaar ook al Hull City, dat afgelopen weekend degradeerde uit de Premier League, in handen te krijgen. Het is niet bekend hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat. ,,Het eerste waar we naar zullen kijken is de bouw van een nieuw trainingscomplex. Daarnaast willen we nog eens in de plannen duiken voor de uitbreiding van het stadion," liet de nieuwe investeerder Dai Yongge gisteravond direct weten.