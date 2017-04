Real boekt vierde achtereenvolgende zege

Dort­mund-ver­de­di­ger op zoek naar gele fan uit het thuisvak

19:23 Marc Bartra speelde gisteren in de Revierderby met Borussia Dortmund gelijk tegen Schalke (1-1). De altijd beladen streekclash werd vanaf de tribune nauwlettend gevolgd door een fan in een Dortmund-shirt, midden in een vak vol Schalke-supporters.