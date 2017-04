Real verliest dure punten tegen Atlético

Jan Oblak, de doelman van de Spaanse nummer drie, had een glansrol in de eerste helft. Na een kwartier spelen haalde hij het eerste gerichte schot van Cristiano Ronaldo uit de korte hoek. De Spaanse koploper, dat in de loop van de eerste helft de druk opvoerde, dacht na een half uur de 1-0 te maken. Ronaldo schoot de bal voorbij de uitkomende Oblak, maar Stefan Savic redde miraculeus op de doelijn met zijn hoofd.



Aan de andere kant stichtte alleen Antoine Griezmann gevaar namens Atlético. De Real-defensie verloor hem enkele keren uit het oog, maar de Fransman profiteerde niet.



In de tweede helft leek de Slowaak Oblak opnieuw uit te groeien tot plaaggeest van de thuisploeg. Een inzet van Karim Benzema, na terugkoppen van Ronaldo, keerde de sluitpost ternauwernood met de borst. Pepe slaagde er vlak daarna wel in Oblak te passeren. De verdediger kopte een vrije trap van Toni Kroos gericht in de hoek en zette de Spaanse koploper zo op voorsprong (1-0)



Lange tijd stevende de formatie van Zinédine Zidane op winst af in de Madrileense derby, maar Antoine Griezmann tekende vijf minuten voor tijd voor de gelijkmaker na een afgemeten steekpass van invaller Ángel Correa.



Barcelona kan later op vanavond in punten gelijk komen met Real Madrid, dat dan wel nog een wedstrijd tegoed heeft. De Catalanen moeten daarvoorwinnen op bezoek bij nummer vijftien Málaga CF. De Spaanse rivalen staan over twee weken tijdens El Clásico tegenover elkaar in Madrid.