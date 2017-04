Rechter spreekt Evander Sno vrij van mishandeling

Zanetti: Inter moet bij beste tien clubs ter wereld horen

15:52 Internazionale moet binnen afzienbare tijd weer bij de tien beste clubs ter wereld gaan horen. Dat is de ambitie van vicevoorzitter Javier Zanetti. Nadat in 2010 onder José Mourinho de Champions League werd gewonnen, zakte de ploeg zowel in Europa als in eigen land ver weg.