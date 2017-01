article

AALSMEER/ DOETINCHEM - De Doetinchemse beachvolleybalsters Laura Bloem en Marloes Wesselink hebben zondag in Aalsmeer verrassend het NK Beach gewonnen. Het als achtste geplaatste duo was in de finale te sterk voor het koppel Emi van Driel /Raisa Schoon.

Wesselink en Bloem winnen NK Beach

