BENNEKOM - De Bennekomse Damvereniging klopte DC Harderwijk 2 met 11-9 en passeerde daarmee de tegenstander op de ranglijst. BDV is nu in de landelijke tweede klasse C tweede. De damploeg staat vier punten achter koploper CTD 2 dat één keer vaker speelde.

Bennekomse dammers terug in kopgroep

