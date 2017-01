article

1.6819222

GROESBEEK - SPES staat nog maar één punt achter een plek die recht geeft op de kruisfinales in de topklasse. De korfbalsters uit Milsbeek waren zondagmiddag met 15-13 te sterk voor Rosolo, de ploeg uit Reusel die twee weken geleden in de eigen sporthal nog te sterk was voor het team van Caroline Lamers (20-15).

SPES neemt revanche op Rosolo

GROESBEEK - SPES staat nog maar één punt achter een plek die recht geeft op de kruisfinales in de topklasse. De korfbalsters uit Milsbeek waren zondagmiddag met 15-13 te sterk voor Rosolo, de ploeg uit Reusel die twee weken geleden in de eigen sporthal nog te sterk was voor het team van Caroline Lamers (20-15).

http://www.gelderlander.nl/sport/regiosport/sport-maasland/spes-neemt-revanche-op-rosolo-1.6819222

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6819223.1483902505!image/image-6819223.JPG

Korfbal,Spes

Sport Maasland