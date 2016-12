Marathonschaatser Van de Pol richt pijlen op NK’s

OCHTEN - Peter van de Pol (34) hoort al jaren tot de beste marathonschaatsers van Nederland. De topschaatser richt zijn pijlen op het Nederlands Kampioenschap massastart en het NK marathon.

Marathonschaatser Peter van de Pol (34) reist vanuit zijn woonplaats door binnen- en buitenland om mee te doen met de grote marathonwedstrijden. Daarin haalde hij door de jaren heen al enkele mooie successen: hij won bijvoorbeeld de Henk Angenent Classic in 2010 en werd in 2014 tweede bij het NK Marathon op de Weissensee in Oostenrijk.

Sterker

Hij voelt echter dat er voor hem meer successen in het vat zitten. De topsporter merkt dat hij steeds beter wordt. „Ik voel mij sterk. Fysiek kan ik goed mee met de toppers, en boek ook nog wel wat vooruitgang. Er zit dus zeker meer in.” De Ochtenaar merkt ook dat hij op het tactische vlak progressie maakt. Hij geeft aan nu beter te kunnen schakelen tijdens de koers. Daarmee hoopt hij een massasprint aan het einde van zo’n wedstrijd te kunnen voorkomen. „Ik houd van aanvallend schaatsen, wil graag ‘mee zitten’ en met een klein groepje aankomen. Dan maak ik in iedere wedstrijd kans.”

Dochter

Daarnaast is er nog een andere reden waarom hij tijdens de belangrijke wedstrijden sneller schaatst. „Ik ben sinds negen maanden vader van een dochter. Ze komt straks kijken als ik het NK schaats. Dat vind ik echt heel mooi. Zoiets voel je toch als je aan het schaatsen bent.” Van de Pol komt op 30 december tijdens het NK Afstanden in Heerenveen in actie op de massastart. Op Nieuwjaarsdag rijdt hij mee bij de marathon.

Lees het uitgebreide interview met Peter van de Pol in de Gelderlander van zaterdag 24 december, editie Rivierenland, of in onze e-paper.