Wielrenner Riesebeek uit Tiel maakt eerste stappen als prof

TIEL - Wielrenner Oscar Riesebeek (24) uit Tiel koerst komend seizoen als lid van Team Roompot voor het eerst als profrenner.

Met het tekenen van het tweejarige profcontract bij Roompot ging voor Tielenaar Oscar Riesebeek in september een lang gekoesterde wens in vervulling. Door uitstekende resultaten in de Topcompetitie dwong de renner een profcontract af bij Team Roompot - Nederlandse Loterij. De renner kwam de afgelopen jaren uit voor de Tielse wielerploeg Metec-TKH.

Trainingskamp

In de aanloop naar zijn eerste jaar als prof laat de renner weinig aan het toeval over. Samen met Martijn Budding (ook Roompot) en Arvid de Kleijn (Cyclingteam Jo Piels) ging hij op eigen kosten deze maand al op trainingskamp in Spanje. „Dat deed ik eigenlijk elk jaar al, maar nu wat eerder. Het profseizoen begint namelijk ook al een maand eerder.” Op zaterdag 7 januari gaat hij met de voltallige Roompotploeg opnieuw naar Spanje. Dan zal hij voor het eerst samen rijden met kopman Pieter Weening, bekend van zijn etappezege in de Ronde van Frankrijk in 2005, en oud-Nederlands Kampioen Pim Ligthart. „Mooi dat ik nu met dat soort mannen in een ploeg zit. Van hen kan ik veel leren.”

Voorjaarsklassiekers

Als het meezit, rijdt hij straks misschien wel een voorjaarsklassieker tussen de ‘grote jongens’. De verwachting is dat Roompot een wildcard krijgt voor bijvoorbeeld de Amstel Gold Race. „Het zou fantastisch zijn als ik daar dit jaar al aan mee zou kunnen doen. Ik wil namelijk dit seizoen de aansluiting kunnen maken met het profpeloton.”

