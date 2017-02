Reservekeeper Sutton eet tijdens duel met Arsenal nog pasteitje

Kemphanen overweegt aangifte vechtpartij

21:36 IJshockeyclub Eindhoven Kemphanen overweegt tegen twee spelers van het Belgische HYC Herentals aangifte te doen van bedreiging en geweld. Dit naar aanleiding van de vechtpartij voorafgaand aan de wedstrijd gisteren tegen Herentals. Technisch directeur van Kemphanen, Marc Visschers. ,,We hebben experts ingehuurd die bekijken of we een sterke zaak hebben."