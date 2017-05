Reservespeler Sporting B veroorzaakt penalty

'Kuyt verdient ook een standbeeld'

22:07 In Museum Rotterdam is vanmiddag een standbeeld van Giovanni van Bronckhorst onthuld. Feyenoord-trainer Van Bronckhorst kreeg een standbeeld vanwege het kampioenschap van Feyenoord afgelopen weekend. Als het aan de trainer ligt is hij niet de enige die een standbeeld krijgt: ,,Ik denk dat iedereen binnen Feyenoord en iedereen in Rotterdam het Kuyt ook gunt."