Reus opnieuw lang uit de roulatie

Reus werd zaterdagavond in de rust vervangen in de bekerfinale in het Olympisch Stadion in Berlijn. Borussia Dortmund laat weten dat het gaat om een scheurtje in de achterste kruisband van zijn rechterknie. De komende dagen wordt de knie van Reus nader onderzocht. Pas daarna kan een goede voorspelling gedaan worden hoe lang hij precies is uitgeschakeld.