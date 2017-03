Reza opgeroepen voor WK-kwalificatieduels Iran

Koploper in groep A

Iran is met elf punten uit vijf duels koploper in groep A van het Aziatische kwalificatietoernooi. De eerste twee uit de groep plaatsen zich voor het WK, de nummer drie gaat de play-offs in. De wedstrijd tegen Qatar, dat voorlaatste staat, is donderdag 23 maart. Vijf dagen later is de ontmoeting met hekkensluiter China.