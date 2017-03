Rio vordert extra kosten Maracanã terug op bouwers

De Groot kijkt vooruit na terechte titel Jong NEC

22:11 NIJMEGEN - ,,We waren veruit de beste ploeg in deze competitie’’, stelde trainer Ron de Groot maandag tevreden vast nadat Jong NEC met klinkende cijfers (9 overwinningen, 2 remises) de titel had behaald in de reservecompetitie B. ,,Maar’’, zo nuanceerde de clubman, ,,we moeten er ook niet te veel waarde aan hechten. Het is wel een competitie, maar er spelen slechts acht ploegen in.’’