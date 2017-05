Robben bezorgt Bayern met prachtgoal zege in knotsgekke topper

Voor Ingolstadt viel na twee seizoenen het doek. Een 1-1 gelijkspel op de voorlaatste speeldag uit bij SC Freiburg was niet genoeg om directe degradatie af te wenden. Ingolstadt is na Darmstadt de tweede degradant in Duitsland. De nummer zestien, momenteel HSV, moet play-offs gaan spelen.

Thiago bracht de spanning nog even terug, maar na de 4-2 van Werner na ruim een uur spelen leek het duel beslist. In een knotsgekke slotfase kwam Bayern via Lewandowski (84e) en David Alaba (90+1) alsnog langszij. Het prachtige slotakkoord kwam van Robben, die drie verdedigers op het verkeerde been zette en daarna de bal koel over doelman Péter Gulácsi heen wipte.