Roger Federer boekt eerste zege na rentree

Federer herstelde zich met zijn zege van de verrassende nederlaag van vorige week tegen Tommy Haas in de eerste ronde in Stuttgart. In die Duitse stad speelde Federer zijn eerste toernooi van dit seizoen op gras. De 35-jarige achttienvoudig grandslamwinnaar won dit jaar de Australian Open en besloot het gravelseizoen over te slaan.



In Halle zou Federer het toernooi beginnen tegen Lu Yen-hsun, maar de Taiwanees trok zich terug wegens een blessure. Sugita, die het hoofdtoernooi via de kwalificaties bereikte, had niets in te brengen in Halle. De eerste set pakte hij nog drie games, daarna was het verzet helemaal gebroken, al wist Sugita Federer bij 5-0 nog wel een keer te breken. Federer speelt in de tweede ronde tegen de Duitser Mischa Zverev.