Rojer en Tecau naar halve finale Barcelona

De 35-jarige Antilliaanse dubbelspecialist uit het Nederlandse Daviscupteam en Tecau konden wel een succesje gebruiken, nadat ze onlangs op het gravel in Monte Carlo al direct waren uitgeschakeld.

Rojer en Tecau treffen in de halve finales Florin Mergea uit Roemenië en de Saudische veteraan Aisam-ul-Haq Qureshi. De winnaar van die confrontatie staat in de finale tegenover het Duits/Oostenrijkse koppel Philipp Petzschner/Alexander Peya. Zij verzekerden zich vrijdag al van een plek in de eindstrijd door het Franse duo Fabrice Martin/Edouard Roger-Vasselin te verslaan: 6-1 6-1.