Ronaldo genoemd in verkrachtingszaak

De zaak dateert van 13 juni 2009, toen een Amerikaanse vrouw naar de politie stapte en verklaarde dat Ronaldo haar die nacht had verkracht. De beruchte feiten zouden zich hebben afgespeeld in een luxesuite van een hotel in Las Vegas. De aanvaller van Real Madrid genoot op dat moment van een vakantie in Las Vegas met zijn neef en zwager. Volgens het Duitse Der Spiegel zouden de twee elkaar tegen het lijf zijn gelopen tijdens een nachtje stappen.



Na het nachtje betaalde Ronaldo de vrouw liefst 375.000 euro in ruil voor zwijgplicht. Vervolgens garandeerde de vrouw dat ze 'alle schriftelijke of elektronische bewijzen had vernietigd of verwijderd, die geproduceerd zijn door of ontvangen zijn als gevolg van de vermeende gebeurtenissen.' Bewijzen dat 'CR7' de vrouw ook daadwerkelijk heeft verkracht, ontbreken vooralsnog. De advocaat van Ronaldo ontkent intussen ten sterkste de zware beschuldigingen en liet tevens al weten dat er stappen zullen worden ondernomen.