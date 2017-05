Ronaldo haalt uit naar media: 'Ik ben niet de duivel'

,,Mensen praten over me alsof ik altijd maar de schuldige ben, terwijl ze geen benul hebben. Ik kijk geen televisie, maar als ik dat wel zou doen zou ik geen leven meer hebben door wat er allemaal over mij wordt gezegd. Ze vergissen zich er volledig in wat voor een persoon ik ben, op en naast het veld. Ik ben niet heilig, maar ik ben ook zeker de duivel niet.''



Voor het succes van Real Madrid - ze zijn Spaans kampioen en staan begin juni ook nog in de Champions League-finale - heeft de Portugees ook een verklaring. ,,Het was een spectaculair einde van het seizoen. Dat kwam niet alleen door de grote spelers, maar ook het management, de coach en de spelers die minder minuten mochten maken. We weten dat de Champions League-finale heel lastig wordt tegen Juventus, maar laten we voor nu de eerste landstitel in vijf jaar maar even vieren."