Ronaldo heeft na 75ste goal voor Portugal alleen Puskas voor zich

Met zijn 75ste treffer komt Ronaldo op de Europese topscorerslijst op gelijke hoogte met een andere Hongaar: Sándor Kocsis.



Ronaldo hoeft voorlopig niet te vrezen voor zijn gedeelde tweede plaats. In de top-10 is behalve de Portugees geen enkele speler meer actief als international.



Robin van Persie is met 50 goals topscorer aller tijden van Oranje. Hij staat in de Europese lijst op de 18de plaats.



Confed Cup

Ronaldo scoorde tegen Nieuw-Zeeland vanaf de stip. Met zijn goal bracht hij Portugal op voorsprong. De andere drie goals kwamen van Bernardo Silva, André Silva en Nani. Dankzij de zege sluit Portugal af met de groepswinst in poule A.