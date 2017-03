Ronaldo verslaat Messi als best betaalde speler

Federer met sterk optreden verder in Miami

23:14 Roger Federer is doorgestoomd naar de vierde ronde van het masterstoernooi in Miami. De als vierde geplaatste Zwitser rekende in twee sets overtuigend af met de Argentijn Juan Martin del Potro: 6-3 6-4. Federer treft nu de Spanjaard Roberto Bautista Agut.