Rossi scheurt opnieuw kruisband

Vandaag toonden onderzoeken de zware kwetsuur in zijn linkerknie aan, aldus Vigo. Rossi is naar verwachting minstens zes maanden uitgeschakeld.

De oud-international scheurde eerder tot twee keer toe zijn kruisband in de rechterknie. Daardoor stond hij in totaal twee jaar aan de kant en miste hij onder meer het WK voetbal van 2014.

Rossi was vorige week nog belangrijk voor zijn ploeg. De Italiaan, geboren in de Verenigde Staten, nam in de door Celta de Vigo met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Las Palmas alle treffers van de thuisclub voor zijn rekening.