Rus Karasev fluit Ajax - Schalke 04

Eerste vrouw Evans komt net tekort voor stunt op WK snooker

12:56 Reanne Evans was dicht bij een sensatie in de snookersport. De 31-jarige Britse had zich bijna als eerste vrouw ooit geplaatst voor het WK in het beroemde Crucible Theatre in Sheffield. Ze reikte tot de tweede ronde van het kwalificatietoernooi, waarin ze het met 10-6 aflegde tegen Lee Walker.